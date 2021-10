Listos para el ‘Boxeo Caliente 2’

El clasificado mundial panameño Ronal ‘El Gallito’ Batista está listo para su retorno hoy a los tinglados cuando forme parte de la cartilla internacional ‘Boxeo Caliente 2’, la cual se realizará en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del hotel El Panamá y que es organizada por las empresas Best Box y Sampson Boxing.

El Gallito’ Batista, clasificado mundial N.°14 del peso supermosca en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), enfrentará al mexicano Hytan Ramos a 8 asaltos y 115 libras.

En la ceremonia de pesaje oficial, ‘El Gallito’ Batista marcó 115 libras 1/4, mientras que Ramos pesó 114 3/4.

El combate será importante para Batista, ya que el púgil panameño no combate desde el 10 de diciembre de 2019 cuando disputó el título mundial Gold de la AMB ante el ruso Mikhail Aloyan.

Batista se presentará a este combate con récord profesional de 12 triunfos, dos derrotas y ocho nocauts. Por su parte, Ramos tiene palmarés de 10 victorias, cuatro derrotas, dos empates y dos nocauts.

Pablo Vicente a la acción

En esta misma cartilla, el cubano residente en Panamá, Pablo ‘The Judge’ Vicente, formará parte del combate estelar cuando enfrente al argentino Javier ‘Johnny’ Herrera por el campeonato superpluma Continental de las Américas (CMB) a 10 asaltos.

Vicente es el clasificado mundial N.°12 superpluma en el CMB y tiene un récord profesional de 17 triunfos, una derrota y 15 nocauts). Por su parte, Herrera ostenta un palmarés de 17 victorias, cuatro derrotas, un empate y 8 nocauts.

Otro combate internacional será entre el argentino Sebastián ‘La Promesa’ Papeschi y el mexicano Héctor ‘Baby’ Zepeda a 10 asaltos y 168 libras.

Otros combates: Juan ‘Pequita López (Venezuela) vs Jesús Guzmán (México) a 8 asaltos y 126 libras; Jonathan ‘El Bloque’ Torres (Panamá) vs Alcibiades Ballesteros (Los Santos) a 4 rounds y 145 libras; y Alexis Moreno (Herrera) vs Juan Fong (Chiriquí) a 4 asaltos y 130 libras.

El evento iniciará a las 5 de la tarde con pleitos de boxeo olímpico, mientras que a partir de las 7 de la noche está programado arrancar la función profesional.