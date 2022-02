Lo Mejor del Boxeo inició entrega de bonos de retiro a excampeones

Los excampeones mundiales panameños de boxeo, de 60 años o más, recibieron su primer pago del Bono de Retiro o Jubilación, una iniciativa del programa Lo Mejor del Boxeo y sus anunciantes.

Daniel Alonso, coordinador del programa, confirmó que los exmonarcas universales panameños ya recibieron su primer pago de esta jubilación, la cual fue ideada por el creador de Lo mejor del Boxeo, Juan Carlos Tapia, como una forma de agradecerle a estas glorias su aporte al deporte de las narices chatas y orejas de coliflor.

Alonso informó que por el momento son 11 los excampeones que se han visto beneficiados con el bono de retiro, el cual se cobrará todos los meses: Enrique ‘La Maravilla’ Pinder, Rafael Pedroza, Alonso ‘Pepermint’ Frazer, Rafael ‘El Brujo’ Ortega, Alfonso López, Rigoberto ‘El Pequeño Veneno’ Riasco, Luis ‘El Naja’ Ibarra, Ismael Laguna, Jorge ‘El Mocho’ Luján, Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán e Hilario Zapata.

El Bono de Retiro o Jubilación a los excampeones mundiales consiste en que de la publicidad de Anunciantes Premium de Lo Mejor del Boxeo se saca un porcentaje, el cual es dirigido a una fundación, la cual genera los fondos para hacer los pagos.

El Bono de Retiro varía de acuerdo a los campeonatos mundiales obtenidos y defensas realizadas.

Por un campeonato mundial, el exboxeador se hará acreedor a $300 dólares; por un título mundial adicional $100.00; y por cada defensa $50.00.

No obstante, para obtener este beneficio, los excampeones mundiales tienen que cumplir con ciertas condiciones como es el de no haber sido condenado por la justicia; ser un ejemplo para la sociedad y no dar positivo en exámenes antidoping; entre otras exigencias, las cuales están contempladas en un contrato que han firmado los exmonarcas.