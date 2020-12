Los Celtics se imponen a los Bucks en inicio de temporada de la NBA

En un posible adelanto de un importante duelo de playoffs de la Conferencia Este, los Boston Celtics y los Milwaukee Bucks inauguraron sus temporadas 2020-21 enfrentándose entre sí. El resultado final fue una victoria para los Celtics por 122-121, con un triple heroico de Jayson Tatum que decidió el marcador en las últimas décimas de segundo.

Los Celtics llegaron a disponer de una ventaja de hasta 17 puntos en la segunda mitad, mientras veían como se evaporaba lentamente, y con menos de 1 0 segundos para jugar estaban un puntos por debajo. Sin embargo, Jayson Tatum tomó el balón y ante una buena defensa del actual MVP y Mejor Defensor de la Liga, Giannis Antetokounmpo, no tuvo más remedio que hacer un paso atrás y lanzar un tiro que parecía estar muy lejos de entrar cuando salió de sus manos. Afortunadamente para Tatum y los Celtics, resultó ser tan largo que tras rebotar contra el cristal cayó directamente a través del aro para dar a Boston la ventaja con 0.4 segundos por jugar.

El cierre del partido fue aún más dramático. Giannis recibió una dudosa falta cuando los Bucks intentaron lanzarle un globo para anotar, lo que lo envió a la línea para dos tiros libres. Hizo el primero pero se quedó corto en el segundo, que habría empatado el juego.

Si bien todos se quedarán con el tiro fallado del actual MVP, ya que estas son las oportunidades que tiene para justificar su reciente extensión por el super máximo; hay que destacar que los Bucks solo tuvieron la oportunidad de ganar este encuentro debido al trabajo previo de Giannis en el último cuarto. Anotó 18 de sus 35 puntos totales en el cuarto final para que su equipo volviera al juego.

La gran noche de los Celtics tuvo a Tatum terminando con 30 puntos y 7 rebotes, mientras que Jaylen Brown fue el máximo anotador de los de verde con 33 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Jeff Teague también se llevó una nota destacada en su debut en Boston, con 19 puntos y 4 asistencias.

Por el lado de los Bucks, además de los 35 puntos y 13 rebotes de Giannis; Khris Middleton cosechó 27 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias. Mientras que Jrue Holiday cerró su primer juego como jugador de Milwaukee con 25 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Si bien el trio principal de los Bucks no tuvo problemas de anotación, queda demostrado que los de Wisconsin necesitan mucho más del resto de la rotación del equipo si desean no volver a quedar en el camino hacia las Finales de la NBA.