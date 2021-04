Los Santos, Oeste, Coclé y Herrera buscan hoy pase a semifinales

Las novenas de Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Los Santos buscarán hoy domingo una victoria que los coloque en las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ luego de partir por delante en sus respectivas series en la fase de ocho equipos.

Los Santos vs Metro

El primer equipo que tendrá la oportunidad de clasificar será Los Santos a partir de las 12 mediodía, aunque tendrá que remontar una desventaja de 5-3 con un out en el octavo episodio continuando el partido que se dio el viernes pero que no culminó por la lluvia.

De lograr recuperarse, los santeños ganarían el segundo juego de la serie y por ende su clasificación a semifinales. De perder, hoy mismo, a partir de las 2 de la tarde, se disputaría el tercer y decisivo encuentro.

Ayer el equipo santeño venció 12-3 a Panamá Metro en un partido que estuvo empatado 1-1 hasta el séptimo inning. En el octavo Los Santos anotó dos carreras, pero los metropolitanos empataron la pizarra para forzar a episodios extras.

En el décimo inning, la ofensiva santeña se destapó con un racimo de nueve carreras para finiquitar el encuentro.

Los Santos conectó 17 imparables y no cometieron errores al cuadro, mientras que Metro ligó seis imparables y cometió un error.

Ganó el relevista Samuel Pérez y el derrotado Anthony González. Los mejores a la ofensiva por Los Santos fueron Diego Meléndez de 6-1 (jonrón con bases llenas, una carrera anotada y cuatro impulsadas); Luis Pérez de 4-3 (dos carreras anotadas y dos base por bolas); Roberto Domínguez de 5-4 (un ponche, tres carreras anotadas y dos impulsadas) y Joaquín Cedeño de 4-3 (una carrera anotada, dos impulsadas y una base por bola).

Oeste 6- Colón 2

Por su parte, Panamá Oeste buscará su pase a la siguiente ronda cuando enfrente a Colón a partir de las 2 de la tarde en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández.

Los Vaqueros vencieron anoche a Colón 6-2 para tomar la ventaja en la serie, conectando cinco imparables y teniendo un error al cuadro. Colón ligó siete hits y tuvo dos errores a la defensiva.

El lanzador ganador fue Francisco Cárdenas y juego salvado para Alexis Guerra. El derrotado fue Camilo Sánchez.

Herrera noqueó a P. Este

A las 7 de la noche, en el estadio Remón Cantera de Aguadulce, Herrera buscará otro triunfo y asegurar su clasificación a la siguiente fase.

Los herreranos vapulearon a los de Panamá Este por pizarra de 14-0 (abultamiento de carreras), necesitando solo dos episodios para fabricar sus carreras: cinco en el quinto inning y nueve en el séptimo, conectando 15 imparables y sin cometer errores al cuadro.

Por su lado, Panamá Este ligó tres hits y cometió tres errores al cuadro.

Coclé 4- B. del Toro 1

A las 7 de la noche, en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández, Coclé irá por otro triunfo para también avanzar luego de que ayer sábado vencieron en un gran partido a Bocas del Toro 4-1.

Los coclesanos conectaron siete hits y cometieron un error a la defensa, mientras que los bocatoreños ligaron cinco imparables y tuvieron tres errores a la defensiva.

El lanzador ganador fue Felipe Torres, salvando el partido el Alex Vargas. El derrotado fue Sunier Delgado.