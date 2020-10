Los Santos y Panamá Metro lideran Nacional de Béisbol Mayor

Los Santos y Panamá Metro lideran el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor ‘Copa Banco Nacional’, al mantener sus invictos en tres encuentros disputados.

El equipo santeño venció a Chiriquí 3-2 en el choque de fondo en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas.

En el partido, Chiriquí tomó la ventaja en el primer inning con dos carreras ante los lanzamientos del izquierdo Raúl De Gracia, quien no tuvo su mejor faena.

No obstante, el relevo santeño, específicamente Celestino Ulloa y Jesús Sánchez silenciaron a la fuerte ofensiva chiricana, la cual no puedo fabricar más anotaciones.

Ulloa fue el ganador del encuentro al lanzar 4.2 entradas, no permitió carreras ni imparables, ponchó a uno y boleó a 5.

El salvamento fue para Jesús Sánchez, quien trabajó 3.1 episodios, tampoco permitió carreras, pero sí dos hits, ponchó a tres y dio una base por bola.

El derrotado del partido fue el abridor Ernesto Silva, quien a pesar de una buena labor, su ofensiva no le acompañó.

Metro venció a Coclé

En otro duelo de invictos, Panamá Metro superó 7-1 a Coclé en encuentro efectuado en el estadio Remón Cantera de Aguadulce.

La gran figura del partido fue el pitcher abridor de Metro, Gilberto Méndez, quien alcanzó su victoria de por vida N.°118, el mejor registro en la historia de la pelota nacional.

El derecho metropolitano espació 8 imparables en las entradas trabajadas, enfrentó a 24 bateadores, permitió una carrera, ponchó a cuatro y dio dos base por bolas.

Publicidad

Posiciones JJ JG JP PROM.

P. Metro 3 3 0 1.000

Los Santos 3 3 0 1.000

Chiriquí 3 2 1 0.667

Coclé 3 2 1 0.667

Herrera 3 1 2 0.333

P. Oeste 3 1 2 0.333

B. del Toro 3 0 3 0.000

Colón 3 0 3 0.000

Resultados Domingo 11 de octubre

Los Santos 3 Chiriquí 2

Panamá Metro 7 Coclé 1

Herrera 8 Colón 2

Panamá Oeste 1 Bocas del Toro 0

Jornada para hoy

Partido Estadio Hora

Coclé vs Herrera R. Cantera 2 p.m.

Metro vs Colón R. Cantera 7 p.m.

L. Santos vs B. del Toro R. Hernández 2 p.m.

Chiriquí vs P. Oeste R. Hernández 7 p.m.