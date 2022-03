Lucha Olímpica entrena para Suramericanos de la Juventud

La lucha olímpica panameña se prepara para su próximo compromiso, siendo este los Juegos Sudamericanos de la Juventud, los cuales se disputarán del 28 de abril al 8 de mayo de 2022 en Rosario, Argentina.

Esta semana, la selección nacional cadete, categoría que participará en los juegos regionales de este deporte, se concentró en el gimnasio Emiliano Bethancourt de Antón, provincia de Coclé, donde entrenarán aproximademente un mes bajo la supervisión de los entrenadores Boris Arrocha y Carlos Belmont hijo.

Los seleccionados para la justa internacional, quienes se ganaron su cupo en campeonatos nacionales realizados son Tony Mock (55 kilos), Samir Marciaga (48) y Masiel Córdoba (65) en el estilo greco.

En el estilo libre estarán participando Marcos Robinson (51 kilos), Jaime García (60 kilos) y Yusneiry West (49 kilos).

Guillermo Mojica, tesorero de la Federación Panameña de Lucha Olímpica, informó que luego de entrenar un mes en Antón , la selección se trasladará el 10 de abril a Rionegro, Antioquia, Colombia, donde tendrán la etapa competitiva del entrenamiento con la selección de Colombia que verá acción también en los juegos de Rosario.

En territorio colombiano, la delegación panameña estará apróximadamente 20 días y de allí viajarán directamente a la justa regional en Argentina.

Categoría mayor

Por otro lado, Mojica informó que este sábado, también en Antón, se realizará un trial (el primero que gana dos de tres combates es el ganador) en el que estarán enfrentándose Alvis Almendra vs Alfonso Jaramillo en los 77 kilos greco; Ángel Cortez vs Julio Rodríguez en los 75 kilos libre; Joany Ruiz vs Yorlenis Morán (50 kilos); y Ashley Zárate vs Yajaira Ibarra (62 kilos).

Los ganadores representarán a Panamá en el Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica que se realizará en Cancún, México, durante el mes de mayo.

