Luchadores Steven López y Ángel Cortés ganan oro en Juegos Centroamericanos

Por tercer día consecutivo la lucha olímpica panameña sigue aportando medallas de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos. En la jornada de este viernes, los atletas Steven López y Ángel Cortés subieron a lo más alto del podio luego de imponerse en sus respectivas categorías de este deporte que tiene como subsede la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

López se llevó la medalla de oro en la categoría de los 65 kilos estilo libre, siendo la presea de plata para el guatemalteco Alex Vega, mientras que la de bronce fue para el costarricense Gilberth Díaz.

Por su parte, López conquistó la medalla de oro en la categoría de los 86 kilos, estilo libre. La presea de plata fue para el guatemalteco César Ubico y la de bronce para el hondureño Sebastián Gabarrete.

Con estas dos medallas, Panamá suma un total de cinco preseas doradas, siendo la primera lograda por Robert Pérez en la categoría -60 kilos del estilo grecorromano.

Las otras dos medallas de oro fueron logradas el jueves por Chaneth Simmonds en la categoría de los 75 kilos y Jeanice Mejía en los 57 kilos.