Luis Ortiz: ‘Donde nos manden nos vamos a preparar’

Luis Ortiz, director técnico de la Selección de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol, dio su opinión sobre la decisión de las Grandes Ligas de asignar a Panamá al grupo A de este torneo, el cual se jugará en la ciudad de Taichung, Taiwán, del 8 al 13 de marzo.

Panamá jugará en este grupo junto a Italia, Cuba, Países Bajos y Taiwán como país sede.

