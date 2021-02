Luis Suárez sale en defensa de Messi

El delantero uruguayo Luis Suárez, futbolista del Atlético de Madrid y compañero del argentino Lionel Messi en el Barcelona durante seis temporadas, aseguró que no entiende "por qué la gente tiene tanta maldad" como para revelar "algo tan privado" como el contrato del futbolista argentino.

"Me sorprendió, porque no le veo ningún sentido, ningún motivo, y no entiendo que la gente tenga tanta maldad para hacer algo tan privado, tan personal, con lo que Leo le ha dado al club y generado al club y lo que es el Barcelona gracias a Leo, por más que un jugador no está por encima de un club, lo que le ha dado Leo al Barcelona no se lo ha dado ningún jugador a un club", aseguró Suárez al programa 'El Transistor' de Onda Cero.