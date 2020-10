Luka Modric: Estoy centrado en el Madrid

Luka Modric cumplió 350 partidos con el Real Madrid en un clásico en el que dejó su huella con su primer gol al Barcelona, centrado en una temporada que puede ser la última de blanco, sin conversaciones con la directiva para renovar el contrato que expira el 30 de junio de 2021, y mostrándose comprensivo con cualquier decisión que tome el club.

"Todavía me queda este año en el Real Madrid y después veremos qué pasa. Me encuentro bien y quiero seguir jugando al fútbol unos años más. Ya veremos donde. Para ser sincero, no he pensado mucho en ello. Estoy centrado en el Madrid y en las cosas que podemos conseguir esta temporada. Ese es mi único objetivo", dijo.