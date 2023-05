Luka Modric sobre empate ante el City: ‘Merecimos más’

El croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, comentó que su equipo "mereció más" en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones que acabó con empate a uno frente al Manchester City.

"1-1. Merecimos más, pero vamos al Etihad con la ilusión y confianza de que podemos ganar. Nadie sale reforzado. Es un resultado abierto. Sabíamos que no se iba a terminar el partido aquí. Es una eliminatoria 50%-50% y sigue así", dijo en Movistar+.

"Hemos terminado bien el partido. Yo me encontré bien. Un resultado todavía abierto y hemos hecho buen partido. Sabíamos cómo juegan ellos, con la posesión, pero no crearon mucho. nosotros tuvimos más oportunidades, una pena por el gol que nos meten; pero sigue todo abierto e iremos allí a dar todo", analizó sobre el encuentro.

"Es difícil presionarles, pero hemos sido pacientes y hemos esperado nuestra oportunidad. Ellos con el balón no crearon mucho. Nosotros sufrimos, pero aguantamos ahí y nos fuimos con ventaja. Después del gol mejoramos en la presión y con balón", continuó.

Es un buen resultado

Por su parte, Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, afirmó que el 1-1 cosechado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en la ida de semifinales de la Liga de Campeones es "un buen resultado", y que Kevin de Bruyne los rescató cuando peor estaban.

Un gol del belga anuló el tanto inicial de Vinícius Júnior y provoca que la eliminatoria de semifinales de la 'Champions League' se decida el miércoles que viene en el Etihad Stadium.

"Siempre es difícil venir aquí, siempre es difícil jugar contra el Real Madrid. Hemos salido muy bien, durante 15 o 20 minutos, pero la primera que tienen te meten un gol increíble. No nos hemos ido del partido, no hemos perdido la fe y hemos seguido atacando. No es fácil, por cómo han defendido, pero la clave fue disparar desde fuera del área", dijo Rodri en 'BT Sport'.

