Manny Pacquiao y Errol Spence tienen primer cara a cara con miras a pleito

La ciudad de Los Ángeles fue testigo del primer encuentro cara a cara entre Manny Pacquiao y Errol Spence Jr., quienes se enfrentarán en Las Vegas el próximo 21 de agosto en un gran combate de peso welter.

Para Pacquiao, quien tiene 42 años de edad, será todo un reto regresar al ring tras un par de años de inactividad para medirse a uno de los mejores libra por libra en el evento principal de la velada de Premier Boxing Champions.

“Pude haber elegido otra pelea diferente a Errol Spence pero me gustan los retos y mi pasión es el boxeo. Esto es lo que los fanáticos quieren”, aseguró el filipino.

Por su parte, Spence habló sobre cómo se sintió cuando le ofrecieron enfrentarse a Pacquiao y adelantó detalles de su preparación para el pleito.

“Cuando me llamaron y me dijeron ‘¿quieres pelear con Manny Pacquiao?’ dije ‘absolutamente sí, estoy listo para esto’. Estamos trabajando con peleadores que tengan similitudes a Pacquiao lógicamente no son iguales a él pero vamos enfocándonos en sus tiempos y su velocidad para estar listos para lo que viene”, aseguró.