Marvin Hagler tenía ‘Cabeza de Piedra’

La gloria del boxeo mundial, el panameño Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán, tiene varias anécdotas con el excampeón mundial estadounidense, Marvin Hagler, quien falleció el sábado.

Uno de los recuerdos que tiene Durán de Hagler fue cuando lo enfrentó el 10 de noviembre de 1983, siendo derrotado por decisión unánime.

“Hace un par de años, cuando nos encontramos en el Salón de la Fama de Canastota, le dije que yo tenía Mano de Piedra pero que él tenía la cabeza de piedra porque cuando peleamos, en el quinto asalto le metí un derechazo a la cabeza y me la fracturó. Así mismo me tiré los 15 asaltos, pero chuzo, no fue fácil”, relató el ‘Cholo’.

Hagler, junto a Durán, Sugar Ray Leonard y Thomas Hearns, fueron denominados ‘Los Cuatro Fantásticos’, dominando en la década de los 80’ en el peso mediano.