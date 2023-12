Mazzarri carga con la culpa

El italiano Walter Mazzarri, entrenador del Nápoles, cargó con la culpa de la dolorosa eliminación en Copa Italia de su equipo ante el Frosinone (0-4) y aseguró que tienen que "cambiar el registro".

"No me gustó cómo terminamos el partido. Es una pena que acabara así; se puede perder, pero no por 0-4, sin ni siquiera presentar batalla. Espero que nos sirva de lección para el futuro. A partir de ahora tenemos que mirarnos a nosotros mismos y cambiar de registro", dijo el técnico.

Contenido Premium: 0