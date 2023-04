"Me gustaría que Messi jugara en nuestra competición"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, reconoció que le gustaría que el atacante argentino Leo Messi volviera al Barcelona, y con ello a la competición española, la temporada que viene, aunque aseguró que no van a cambiar ninguna norma de control económico para ello.

"Hoy no lo veo viable, pero queda mucho tiempo. Tienen otros jugadores que inscribir, pueden vender jugadores.... como liga, ojalá el Barcelona haga los movimientos necesarios en el control económico para que entre Messi. Soy fan de Messi, es el mejor del mundo", indicó en una rueda de prensa posterior a la Asamblea Extraordinaria celebrada por el organismo en su sede.

"Pero no vamos a cambiar ninguna norma de control económico para que Messi llegue al Barcelona. Me gustaría que jugase en nuestra competición y por lo que leo a él también. El Barcelona tiene capacidad de hacer movimientos para que entre, son complicados pero tiene capacidad. Y ojalá lo consiga, sería nuestro deseo que volviera", insistió.

Laporta no ha aclarado nada

Por otra parte, Tebas aseguró que Joan Laporta, presidente del Barcelona, "no ha aclarado nada" sobre los pagos hechos por el club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, mientras ocupaba este cargo y "la mayoría de los clubes no las ha entendido".

"No consideramos que han quedado claras las explicaciones que ha dado. Yo presonalmente se lo he dicho, porque es inentendible estar tantos años pagando al vicepresidente del CTA. La mayoría de los clubes han dicho que no era normal, que esos pagos no eran correctos y que se deben investigar", afirmó al término de la Asamblea General Extraordinaria de Liga, que transcurrió, según dijo, "dentro del respeto y la educación".

Tebas explicó que Laporta ha explicado "que no pretendían comprar árbitros y tampoco influir" y señaló que él no piensa que haya habido compra, aunque si hay un indicio de que querían influir en algo.

"No han convencido y esto seguirá adelante donde corresponda, en España en los juzgados, y en la UEFA", dijo tras apuntar que la personación de LaLiga en el procedimiento abierto por el juzgado de Barcelona "no es un tema de Javier Tebas sino de LaLiga y su Comisión Delegada" .

