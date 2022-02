Metro busca mantener nivel; Panamá Este sale a mejorar

Panamá Metro lució mejor en los dos primeros partidos (Chepo) de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil que disputa ante Panamá Este.

No obstante, la serie se encuentra empatada a un partido, por lo que no hay nada decidido.

A partir de hoy jueves, la Serie Final se traslada al estadio nacional Rod Carew, donde están programados los cinco encuentros de ser necesarios.

Panamá Este ganó el primer partido 5-4, aunque dejó muchos corredores en base y su pitcheo dio 11 base por bolas a la ofensiva de Panamá Metro que no supo aprovechar el descontrol de los lanzadores de los Potros.

El lanzador ganador de ese encuentro fue el estelar Juan Rodríguez, mientras que la derrota se la llevó el abridor metropolitano Adrian Ardines.

No obstante, para el segundo juego, la ofensiva de Panamá Metro vino encendida y castigó al pitcheo de Panamá Este, el cual desde un inicio no tuvo una buena labor con su abridor Jesús Montaño, quien no pudo cumplir un innning.

Ese partido fue ganado el refuerzo Ismael Velasco, mientras que la derrota fue para el abridor Montaño.

Panamá Metro no solo ha presentado mejor bateo, sino que ha tenido mejor recorrido en las bases y su pitcheo ha estado más estable.

Panamá Este está obligado a majorar su juego si quiere tener opción a ganar su primera corona de béisbol en su joven historia.

El tercer partido está programado para arrancar hoy a las 7 de la noche. Por Metro está asignado para abrir Isaac Macías, quien tuvo una destacada actuación en la Serie Semifinal ante Chiriquí.

Por Panamá Este el posible abridor puede ser el refuerzo herrerano Anthony Crespo.

