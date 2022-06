Metro vence a Chiriquí y parte por delante en Final del Beis Mayor

Una publicación compartida de Fedebeis Panamá (@fedebeisoficial)

Fue un partido maratónico en el que el pitcheo de ambos equipos, a pesar de meterse en problemas en varias ocasiones, pudo controlar a las ofensivas contrarias. No obstante, a la defensa, ambos equipos no tuvieron un buen juego cometiendo tres errores cada uno.

NO DEJES DE LEER: Selección de Baloncesto de Panamá, con la meta de vencer a Argentina

Chiriquí se fue arroba 1-0 en la parte alta de la segunda entrada pero Metro igualó la pizarra en el cierre del tercer inning y tomó el comando con una carrera en el sexto y otra en el séptimo.

Chiriquí ripostó con una en el octavo pero no pudo anotar la del empate aunque tuvieron oportunidad de lograrlo.

Los dos equipos conectaron siete imparables. El lanzador ganador fue el abridor Antonio Teidin Fías, quien lanzó seis entradas completas, solo permitió una carrera, cuatro hits, dio tres base por bolas y ponchó a siete.

Fue relevado por Ariel Atencio y José Regalado, quien tuvo un buen relevo para acreditarse el salvamento. Trabajó 1.2 entradas, no permitió carreras ni hits, dio una base por bola y ponchó a dos.

El derrotado del encuentro fue el también abridor Jonathan Amaya, quien tiró 5.1 entradas, permitió dos carreras, seis hits, dio tres base por bolas y ponchó a siete.

NO DEJES DE LEER: ¡Tristeza! Panamá cae ante Honduras y se queda sin Mundial Sub-20

Los mejores a la ofensiva por Panamá Metro fueron José Camargo de 4-1 (una carrera anotada y una base por bola), Ibrahim McKenzie de 3-1 (dos carreras anotadas y una base por bola) y Jean Carrillo de 3-3 (dos carreras remolcadas).

Por Chiriquí el mejor al bate fue Carlos Xavier Quiroz de 4-3 (una carrera anotada y una base por bola).

Este miércoles se disputará el segundo encuentro de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor a partir de las 7 de la noche en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas.

Contenido Premium: 0