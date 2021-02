Mexicano noqueó a Josh Warrington

El púgil mexicano Mauricio Lara se impuso por nocaut en Inglaterra ante el local Josh Warrington, quien tenía un récord invicto.

El oriundo de la Ciudad de México supo resistir los embates de Warrington y finalmente se lanzó por él en el noveno episodio para conectarle una derecha brutal al mentón que lo mandó a dormir de inmediato.

Publicidad

"La razón por la que me desempeñé tan bien es por el apoyo de mi familia", dijo Lara. "Creo que Josh Warrington necesitaba saber que esta pelea no iba a ser fácil. No debería haber estado haciendo planes para futuras peleas. Estoy extremadamente feliz en este momento.