Míchel: "Es una noche histórica" para el Girona

Míchel Sánchez aseguró tras la victoria contra el Atlético de Madrid (4-3) que "es una noche histórica" para el Girona, colíder de LaLiga EA Sports con 48 puntos de 57 posibles junto al Real Madrid al terminar la primera vuelta del campeonato.

Aun así el técnico rojiblanco subrayó que pelear por el título de Liga "no es el objetivo" porque no quiere poner esa "etiqueta" al equipo y porque "mantener el nivel de puntos que van a hacer los equipos grandes va a ser muy difícil". Afirmó que el Girona no puede competir "con un Real Madrid de tú a tú" ni seguir su ritmo.

En este sentido reivindicó que "el objetivo es pensar primero partido a partido e intentar llegar a Europa, que ya sería un éxito. Sería hacer historia. Nuestro sueño es ir a Europa".

Míchel remarcó que el Betis, primer equipo fuera de Europa, queda a 20 puntos y dijo que hay que esperar hasta la jornada 28 o 30 para saber si es posible "hablar de cosas más importantes como Champions y eso".

