Miguel Berchelt vs Oscar Valdez, duelo de mexicanos que promete ser una guerra

No hay más obstáculos hacia el frente luego de noquear a la báscula y la guerra tiene bandera verde, blanca y roja. Miguel 'Alacrán' Berchelt expondrá hoy sábado el campeonato Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo ante el retador obligatorio, Óscar Valdez, en un duelo de pronóstico reservado en La Burbuja del MGM Grand de Las Vegas.

Miguel Berchelt detuvo su registro en 130 libras exactas, mientras que Óscar Valdez tuvo el mismo peso.

"Me sentí muy bien, estoy listo, ansioso, preparado para una guerra este sábado. No sé cuánto vaya a rebotar mi cuerpo, pero sí lo suficiente para lograr la victoria", declaró Berchelt. "No me siento favorito, voy a enfrentar un gran peleador como Óscar. Voy a hacer que reluzca mi trabajo, mi preparación, la gran esquina que tengo con Alfredo Caballero. Venimos por la victoria.

"Tengo la mentalidad. Estoy enfocado 100 por ciento para esta pelea y dudo que haya entrenado más duro que yo", sentenció por su lado, Valdez.