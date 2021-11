Mil veces Benzema

El francés Karim Benzema, nombrado mejor jugador del partido por el doblete que dio el triunfo al Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk y tras marcar el tanto mil en Copa de Europa del equipo blanco, reconoció el flojo partido que completaron, entendió los silbidos de la afición y afirmó que "a veces no se puede jugar bien".

"Lo más importante son los tres puntos. No jugamos bien y ganamos. A veces no se puede jugar bien, es normal que la afición quiere que siempre juguemos bien, que ataquemos y metamos goles. Lo intentamos pero no siempre sale", aseguró en Movistar.

Para Benzema la clave del bajón en la brillantez del juego está en el calendario. "Jugamos cada tres días y es difícil. Al final son muchos partidos a alto nivel como hoy", lamentó. "A veces se gana así, sin jugar bien como la ida pero al final ganamos".

Autor de un tanto histórico, el primero de su doblete, Karim celebró su momento dulce. "Cada partido disfruto mucho de mi fútbol y ayudo a mi equipo a ganar”.

Goles históricos en ‘Champions’

El primero que marcó con el Real Madrid fue Miguel Muñoz, allá por septiembre de 1955 contra el Servette. El gol 100 llegó a cargo de Alfredo di Stéfano; el 200 de Ferenc Puskas; el 300 del danés Henning Jensen; el 400 de Sebastián Losada; el 500 de José María Gutiérrez ‘Guti’; el 600 de David Beckham; el 700 del argentino Gonzalo Higuaín y el 800 y 900 de Cristiano Ronaldo.

Benzema volvió a recoger este miércoles su testigo, tras hacerlo en la faceta goleadora desde su marcha, anotando el 1.000, una cifra redonda e histórica para el Real Madrid, el primer club en lograrlo, con una media anotadora de 2,2 goles por encuentro.