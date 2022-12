Militao: "Fallamos demasiadas oportunidades"

Éder Militao, defensa de la selección brasileña, aseguró que la clave de la derrota ante Camerún fueron las ocasiones que fallaron y que lo mejor es que pueden ya concentrarse en los octavos de final.

Brasil, ya clasificada para octavos, sufrió una derrota ante Camerún en la última jornada de la fase de grupos, que no trastocó su pase como primera de grupo.

El defensa del Real Madrid fue preguntado en zona mixta qué les faltó para haber evitado su primera derrota en una fase de grupos desde Francia 1998.

"Faltó que fallamos bastantes oportunidades, todas muy claras. Nos faltó el gol y un poco de más atención en defensa, ya pasó y ahora nos toca enfocarnos en lo más importante", dijo Militao.

NO HAY CABIDA PARA DUDAS

Gabriel Martinelli, delantero de Brasil, negó que pecaran de exceso de confianza contra Camerún y afirmó que no por haber perdido este encuentro van a tener dudas en el resto del campeonato.

"Ya estamos entre los 16 mejores y trataremos de ganar el torneo", dijo Martinelli en zona mixta después de caer por 1-0 ante Camerún en el último partido de la fase de grupos, encuentro en el que hicieron hasta nueve rotaciones y que no trastocó su clasificación como primera de grupo.

El atacante del Arsenal fue preguntado por si hubo exceso de confianza ante Camerún.

"No, claro que no, confiamos y todo el equipo lo hace. No porque hayamos perdido un juego significa vayamos a tener duda. Necesitamos mantener lo que veníamos haciendo y enfocarnos en el próximo partido", finalizó el brasileño.

JUGADORES 'TOCADOS'

Alex Telles y Gabriel Jesús, futbolistas de la selección brasileña, terminaron tocados el partido ante Camerún y se someterán a pruebas este sábado para conocer el alcance de sus lesiones.

Telles sufrió un golpe en su rodilla derecha y se someterá a un escáner este sábado, mientras que Gabriel Jesús tuvo dolor en la rodilla derecha al término del encuentro y también se le practicarán pruebas médicas, según informó la federación brasileña de fútbol.

Ambos se unen a la enfermería de la selección brasileña, en la que ya están Neymar, Alex Sandro y Danilo.

