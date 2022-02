Modric. "No sé hasta qué años voy a jugar"

El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric, de 36 años, no quiere poner fecha a su retirada y asegura que se ve capaz de jugar "hasta los 40 más o menos", ya que se encuentra "muy bien físicamente y mentalmente" por lo que espera aplazar el final de su carrera deportiva "cuanto más tarde mejor".

"No sé hasta qué año voy a jugar, 40 más o menos, ya veremos. Tengo que ir poco a poco y disfrutar de lo que estoy haciendo. Me siento muy bien físicamente, que es importante, y mentalmente también. Estoy en un club muy grande, el mejor del mundo sin ninguna duda, y estoy trabajando para mantener este nivel los más años posibles", aseguró el futbolista croata en declaraciones al diario 'As'.