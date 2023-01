Mourinho se negó a dirigir a su país

El entrenador portugués José Mourinho desveló que fue la única opción de la Federación Portuguesa de Fútbol para sustituir a Fernando Santos al frente de la selección lusa, pero que se negó al estar "bien" en su club, el Roma italiano.

"Quiero agradecer al presidente de la federación portuguesa. Me dijo que no era la primera opción, sino la única y eso me llena de orgullo. Pero me negué porque estoy bien aquí en el Roma", dijo el técnico nada más finalizar el encuentro ante el Génova en la Copa de Italia (1-0, victoria del Roma).

