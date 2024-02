Müller, 500 victorias oficiales con el Bayern

Thomas Müller firmó 500 victorias en partidos oficiales con el Bayern Múnich, en el triunfo ante el Borussia Mönchengladach por 3-1. "Bueno, supongo que son demasiado poco para los partidos que habíamos debido ganar", bromeó Müller, el primer jugador en superar esa marca en el Bayern.

"La verdad no me interesan mucho esas estadísticas. Ya sé, es un número redondo. Me han dado flores, me han felicitado. Pero lo que de verdad me importa es que la próxima semana jugamos contra el Bayer Leverkusen", agregó.

