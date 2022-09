Mundialito Ritmo está al rojo vivo

El ‘Mundialito Ritmo’ inició con todo éxito y hasta el momento la competencia está muy reñida.

La competencia se desarrolla en el cuadro de Francia, en Doleguita, David, provincia de Chiriquí y es patrocinada por el diputado Fernando Arce.

Luego de disputadas dos jornadas, ningún equipo ha ganado todos sus encuentros.

El grupo A es liderado por Croacia, que solo ha podido efectuar un partido y lo ganó, por lo que tiene 3 puntos y diferencia de goles de +3.

Después siguen España con un triunfo y una derrota para 3 unidades (diferencia de goles de +2); Estados Unidos con un triunfo y una derrota para 3 puntos (diferencia de goles de +1); y Costa Rica con cero triunfos en dos salidas (0 puntos).

En el grupo B, Francia es el líder con 4 unidades (una victoria y un empate). Le siguen Portugal con 3 puntos (uno ganado y uno perdido); México con 2 puntos (dos empates); y Japón con 1 unidad (un empate y una derrota).

Por su lado, Argentina es el líder del grupo C con cuatro unidades (un triunfo y un empate). Le siguen Brasil y Alemania con dos puntos (dos empates cada uno y diferencia de goles de 0); y Catar con un punto (un empate y una derrota).

Para este domingo 25 de septiembre la jornada iniciará a las 9 de la mañana con los siguientes partidos: Brasil vs Argentina; Estados Unidos vs España; Alemania vs Catar; Japón vs Francia; México vs Portugal; y Croacia vs Costa Rica.

