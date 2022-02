Murillo III:“Esperemos que sea una final digna”

La serie final del béisbol juvenil que desde este lunes disputarán Metro y los Potros del Este viene a ratificar la buena pelota que se juega en la provincia de Panamá, a criterio del director de los metropolitanos, José Murillo III.

“Es una final inédita, estábamos unidos hace un par de años, la última vez que yo quedé campeón era cuando estábamos unidos con el equipo de Panamá Este, nos separamos, y esto significa que en el área de la capital se juega un buen béisbol”, valoró Murillo III.

Indicó que, aunque se hayan separado, “no importa cuál sea el equipo A o B”, ha quedado demostrado el buen nivel de las que ahora son dos provincias deportivas con el pase de ambas a la final.

La novena juvenil de la Liga Provincial de Panamá Este hizo su debut en los torneos juveniles en el 2017.

El técnico de los metrillos recordó que tenían cinco años sin llegar a la instancia final y cuatro de no estar en la semifinal. “Esta temporada la serie contra Herrera fue durísima, la serie contra Chiriquí fue durísima y eso nos da un plus, ya que no vamos a tener presión contra Panamá Este; sabemos qué es jugar bajo presión y sabemos dominar la presión”, afirmó.

Para Murillo III, los Potros del Este son los favoritos para ganar el título, aunque considera que “cualquier cosa puede pasar” cuando un campeonato está en juego. “Esperemos que sea una final digna entre los dos equipos de Panamá”, añadió.

“Fue una temporada difícil para mí, para los muchachos, se dieron situaciones, pero lo importante es que siempre nos mantuvimos unidos”, indicó.

Fue en el 2016, un año antes de la separación del Este de Metro, la última ocasión en que los metrillos –con la dirección técnica de César Maldonado en aquel entonces– se coronaron en la categoría juvenil, al superar en la serie final al equipo de Herrera.

En tanto, la última vez en que Murillo III guio a los capitalinos a conquistar la corona juvenil fue en el 2014, en una serie en la que dominaron a los chiricanos.

Para los del Este será su segunda serie final en seis años en esta categoría. La primera que disputaron, en el 2018, la perdieron contra Coclé.

Sixto Garibaldo, técnico de Panamá Este, sostuvo que su equipo saldrá a competir y a batallar “porque no va a ser fácil”.