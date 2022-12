Nacional de béisbol juvenil mantendrá el mismo formato

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2023 tendrá el mismo formato de competencia que el utilizado en el 2022. La información fue confirmada en la conferencia de prensa para el lanzamiento oficial del torneo, el cual arrancará el próximo viernes 6 de enero y que será dedicado a la secretaria de la federación panameña de este deporte, Magaly Medina.

Al igual que en el 2022, en la edición 2023 se jugará en dos grupos, en un calendario de dos vueltas en su grupo y una ronda de intergrupo (16 juegos por equipo).

Publicidad

En el grupo A quedaron Panamá Metro, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá Este y Darién, mientras que en el B están Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí Occidente, Chiriquí y Bocas del Toro.

Luego de la Ronda Regular, clasificarán los ocho mejores equipos independiente al grupo que pertenezcan. La ronda de los ocho clasificados será mediante series al mejor de siete partidos y será de la siguiente manera (1 vs 8; 2 vs 7; 3 vs 6; y 4 vs 5).

Los ganadores avanzarán a las semifinales, las cuales están programadas a series de siete partidos, la misma cantidad estipulada para los que se ganen el derecho de disputar la final.

Igualmente, los ocho equipos clasificados tendrán derecho a escoger un refuerzo de las novenas eliminadas y los que avancen a las semifinales podrán agregar otro. El orden de la escogencia en ambos casos será por sorteo.

La novedad para el torneo nacional de esta categoría es que cada provincia podrá tener en su roster cuatro jugadores mayores de edad (dos lanzadores y dos jugadores de cuadro) con el objetivo de elevar el nivel de la competencia.

Contenido Premium: 0