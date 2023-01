Nacional de béisbol juvenil tiene los ocho equipos clasificados

El LIV Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ ya tiene a los ocho equipos clasificados a la siguiente fase del torneo, el cual es dedicado a Magaly Medina, quien ha servido al béisbol y al desarrollo del deporte panameño por espacio de 40 años como secretaria de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Luego de 16 encuentros disputados en la etapa de la Serie Regular, los equipos que lograron su pase a la Ronda de Ocho Equipos son Panamá Oeste, Coclé Herrera, Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá Este, Chiriquí Occidente y Panamá Metro.

Publicidad

La ronda de los ocho clasificados será mediante series al mejor de siete partidos y será de la siguiente manera (1 vs 8; 2 vs 7; 3 vs 6; y 4 vs 5).

Los ganadores de las series de la primera fase avanzarán a las semifinales, las cuales están programadas a series de siete partidos, la misma cantidad estipulada para los que se ganen el derecho de disputar la final.

Todos los encuentros se disputarán en los estadios sedes de los equipos en competencia, teniendo ventaja de casa las novenas mejor ubicadas en la Serie Regular.

Igualmente, los ocho equipos clasificados tendrán derecho a escoger un refuerzo de las novenas eliminadas y los que avancen a las semifinales podrán agregar otro. El orden de la escogencia en ambos casos será por sorteo.

También es optativo que los equipos puedan seleccionar jugadores nativos de sus provincias, pertenecientes al roster de 40 jugadores.

Contenido Premium: 0