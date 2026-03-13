Deportes - 13/3/26 - 12:00 AM

Nacional de Béisbol Mayor inicia y tendrá nuevo formato

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Las novenas de Colón y Chiriquí serán las encargadas de inaugurar hoy oficialmente el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor cuando se midan en el renovado Estadio Mariano Bula de la costa atlántica.

El partido está programado para las 8 de la noche. no obstante, otros cinco encuentros se disputarán también.

A las 2 de la tarde jugarán Veraguas vs Panamá Este en el Rod Carew, mientras que en este mismo estadio, a las 7 p.m., se medirán Bocas del Toro vs Panamá Metro.

A las 7 p.m. también están programados los juegos Chiriquí Occidente Vs Darién en Metetí; Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera; y Herrera vs Panamá Oeste en el Mariano Rivera.

Para este año, el formato de competencia del torneo tuvo una modificación.

En la Serie Regular, los equipos han sido divididos en dos grupos. El A está conformado por Coclé, Darién, Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, mientras que el B lo conforman Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera, Los Santos, Veraguas y Chiriquí Occidente.

Cada equipo jugarán con los de su grupo dos veces, mientras que con los del grupo contrario solo disputarán un partido (16 partidos en total).

En la segunda fase (ocho equipos) se utilizará el sistema de series al mejor de cinco encuentros enfrentándose el 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Luego se realizarán las series semifinales y la Gran Final, ambas al mejor de siete encuentros.

El año pasado, la Ronda de Ocho Equipos del torneo mayor consistió en todos contra todos a dos vueltas.

Al igual que el año pasado, también se mantiene un refuerzo extranjero y dos nacionales.

