Nacional de Béisbol Mayor tendrá cambio en formato de competencia

Todo está listo para el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2024, el cual será dedicado a los compiladores históricos Edgardo "Pipa" Quezada, Arturo Céspedes Famanía y José "Pepe" Otero.

Ayer, en conferencia de prensa, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) en conjunto con sus patrocinadores, dieron todos los pormenores del torneo, el cual arrancará este viernes 18 de marzo con seis partidos de forma simultánea.

Esteban Carrasco, Secretario de la Fedebeis, informó que el formato de competencia del torneo se mantendrá casi igual al del año pasado.

Para la Serie Regular, los equipos han sido divididos en dos grupos. Uno está formado por Bocas del Toro, Chiriquí, Chiriquí Occidente, Veraguas, Los Santos y Herrera. El otro está integrado por Coclé, Panamá Oeste, Panamá Metro, Panamá Este, Colón y Darién.

“Cada equipo jugará dos partidos contra los rivales de su grupo (uno local y otro visitante) y además disputará un juego contra los seis equipos del otro grupo para tener un total de 16 juegos”, explicó Carrasco.

Los mejores ocho récords, sin importar el grupo en el que están, clasificarán a la siguiente etapa, la cual tendrá una variación con respecto a las últimas ediciones.

“En la etapa de ocho equipos, en vez de jugar series al mejor de siete partidos de acuerdo a la posición en que quedaron ubicados en la Serie Regular, se jugará una ronda todos contra todos, en la que los mejores cuatro récords avanzarán a las semifinales.

Las semifinales serán a series al mejor de siete encuentros, en el que el primer lugar se medirá al cuarto lugar y el segundo se enfrentará al tercero.

Los ganadores de las semifinales clasificarán a la Final, la cual también está programada a una serie al mejor de siete encuentros.

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor tendrá como primera fecha los partidos entre Panamá Metro vs Colón a las 7:30 p.m. en el Rod Carew; Darién vs Coclé en el Remón Cantera a las 7 p.m.; Panamá Este vs Panamá Oeste en el Justino Salinas a las 7 p.m.; Chiriquí Occidente vs Chiriquí en el Kenny Serracín a las 7 p.m.; Veraguas vs Bocas del Toro en el Calvin Byron a las 7 p.m.; y Herrera vs Los Santos en el Roberto Hernández a las 7 p.m.

