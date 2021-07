Nacional de Béisbol Preinfantil de Pequeñas Ligas se definirá mañana en Coclé

El Campeonato Nacional Preinfantil del Programa de Pequeñas Ligas se definirá mañana sábado, teniendo como sede Aguadulce, provincia de Coclé.

Simultáneamente, a partir de las 10 a.m., se jugarán las dos semifinales. En el estadio de Pequeñas Ligas jugarán Chiriquí vs Coclé, mientras que en el cuadro de juegos 15 de diciembre se medirán Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste. Los ganadores disputarán el título ese mismo día en el estadio de Pequeñas Ligas.