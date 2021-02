Nadal siente que jugó con ‘libertad’

El español Rafael Nadal (2) desveló que pudo jugar con libertad de movimientos por primera vez desde que arrancó la competición en su victoria por 7-5, 6-2 y 7-5 ante el británico Cameron Norrie en la tercera ronda del Abierto de Australia.

“Mi espalda ha mejorado por primera vez desde que tuve el problema. Me ha faltado dinamismo en las piernas pero es normal porque ayer (por el viernes) no me entrené y la preparación ha venido condicionada por este problema”, comentó respecto a la ausencia de dolor que experimentó durante el choque a puerta vacía en la pista Rod Laver Arena.