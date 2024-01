'Negrito': ‘Vengo con ganas de seguir haciendo las cosas bien’

El centrocampista panameño Alberto "Negrito" Quintero manifestó que su regreso al fútbol panameño "no es un retiro", y se comprometió a trabajar por los objetivos del club Plaza Amador y en tratar de mantenerse en los planes del seleccionador de Panamá.

“Estoy contento y muy orgulloso de todo lo que puedo lograr en mi carrera... Todavía no estoy retirado, por eso vengo con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien y sobre todo, pues llevar al Plaza Amador a (cumplir) los objetivos”, manifestó a EFE el otrora jugador del Universitario de Deportes del fútbol de Perú.

Quintero, que según información de Transfermarkt tiene un valor actual en el mercado de 218 mil dólares, es el fichaje estrella de este semestre de la Liga Panameña Fútbol (LPF), aunque el jugador aseguró no sentir ninguna presión por tener todos los reflectores sobre él.

"La verdad es que presión he tenido toda mi vida, en casi toda mi carrera, porque he jugado en clubes importantes, por el momento me concentro en aprender, aportar a los jóvenes del grupo y a disfrutar, vengo a prepararme bien, con toda la ilusión de querer ganar la octava estrella con Plaza Amador, que es el objetivo de todos", expresó el jugador de 36 años.

Sobre su vuelta al fútbol panameño y su continuidad en la selección, tomando en cuenta que el seleccionador de Panamá le da mucho valor a que sus jugadores militan en clubes del exterior, Quintero apuntó que "el fútbol es de competencia" y de "hacer las cosas bien" para ser tomados en cuenta en las convocatorias.

"Al final él (Thomas Christiansen) es el que tiene que tomar la decisión, cualquier decisión que tome, en cuanto a la selección, se le respeta, porque él es el que decide, pero igual aquí estamos con la mentalidad de hacer las cosas bien y de poner la cosas difíciles al técnico, para que también se fije en los jugadores del plano local", indicó.

