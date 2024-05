New Orleans Saints exaltarán al Salón de la Fama a Drew Brees

Los New Orleans Saints anunciaron que Drew Brees, su legendario exquarterback, pasará este año a formar parte del Salón de la Fama de la franquicia. Con él, los Saints ganaron en la temporada 2009-2010 su primer título de la NFL.

"If you love New Orleans, it will love you back...no truer words have ever been spoken,"



- Drew Brees pic.twitter.com/FDsZFVKwNB