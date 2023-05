Ni Tauro FC ni CAI se ven como favoritos para este sábado

Los técnicos Diego Gutierre, del Tauro F.C., y el panameño Franklyn Narvaez, del Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI), se intentaron liberar de la presión de ser el favorito para la final del Apertura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se jugará este sábado, en el Estadio Rommel Fernández.

"No somos favoritos. Sabemos que vamos a enfrentar al último campeón, eso lo respetamos. Sabemos que tiene una plantilla bastante positiva en ofensiva y defensiva, pero estamos trabajando en hacer nuestro juego el sábado", indicó el argentino Gutierre.

El Tauro F.C no tiene presión en la final por ser el equipo con mayor número de títulos en Panamá (16 copas), dijo Gutierre.

"Presión no tengo. Disfruto -sin presión- cada minuto y cada instante con este grupo", declaró.

El panameño Narvaez tampoco no se ve como el favorito a pesar de dirigir uno de los equipos que clasificó directo a semifinales, con la mejor cuota goleadora y máximo ganador de puntos en la primera fase del torneo, con 33 unidades.

"No me siento favorito, en todos los programas que he escuchado ven a Tauro como favorito, se entiende por que ellos juegan de local en el estadio Rommel Fernández y solo sé decir que las finales se juegan y se ganan", manifestó a EFE el técnico panameño.

