"No hay nada mejor que ser jugador del Madrid"

El croata Luka Modric, que ha renovado como jugador del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2022, ha asegurado que "no hay nada mejor que ser jugador" del conjunto blanco, ha indicado que “han sido nueve años de sueños" y espera "que la décima temporada sea también especial”.

“No hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid y no hay mejor sensación que estar jugando en el Bernabéu. Todos quieren llegar al Real Madrid y yo he tenido la suerte de estar aquí, ahora voy a cumplir el décimo año y no existe nada mejor que representar a este gran club. Han sido nueve años de sueños y espero que la décima temporada sea también especial”, afirmó a los medios del club el internacional balcánico.