'No me arrepiento de no haber jugador en la NBA'

El panameño Rolando Frazer fue una de las glorias del baloncesto panameño en la década de los 80 que más destacó a nivel internacional.

Puerto Rico, Argentina y España son tres de los países en los que Frazer dejó su huella. También fue fundamental en las selecciones nacionales de Panamá que logró participar en dos campeonatos mundiales.

Pero Frazer tuvo que tomar una decisión difícil en su vida cuando se graduó de la Universidad de Briar Cliff, en Iowa, Estados Unidos.

Y es que el panameño fue picado en el puesto 83 de la cuarta ronda del Draft de la NBA en 1981.

Ya había jugado su primera temporada como refuerzo en Puerto Rico con los Polluelos de Aibonito, promediando 34 puntos. Además ya había formado parte de varias selecciones de Panamá, incluyendo el título del Centrobasket de 1981.

No fue fácil la decisión, ya que en ese entonces el jugador que firmaba para jugar NBA no podía representar a su selección nacional.

"Me invitaron al" Roockie Camp de los Pacers. Yo lo hice pero en ese tiempo el que firmaba NBA no podía volver a jugar por la selección nacional", relató Frazer en entrevista al programa Somos 507 que dirige el comunicador social Manuel Escudero.

"Además, el contrato tenía muchas trabas. Tenía que pagar al agente y otros gastos que no me convenía económicamente. A lo mejor, hubiera hecho el equipo. No sé. Pero no me arrepiento porque jugué por diferentes lados y con muy buenos jugadores. La decisión de jugar en Europa, Sudamérica y Puerto Rico fue una decisión bien sabia", consideró Frazer, nacido el 3 de julio de 1958 en la ciudad de Panamá.

Y de verdad que no se equivocó. Frazer tuvo una destacada trayectoria profesional la cual se centra en Puerto Rico, donde jugó 15 años con los Polluelos de Aibonito.

Dado que esa competición se desarrolla en los meses de verano, le permitió combinarlas en otras ligas sudamericanas, jugando entre 1981 y 1985 en el Sporting Club de Uruguay, el Obras Sanitarias de Argentina (donde fue campeón del mundo en 1983) y el Guaiquiries de Venezuela.

Pero no todo acabó allí. Entre 1985 y 1987 Frazer jugó en el TDK Manresa de la liga ACB, de España.

En la temporada 1986-87 superó los 30 puntos de promedio por partido, conservando además en la actualidad el récord de la ACB de mejor promedio en playoffs, con 33,2 puntos en 5 partidos disputados. En el total de su carrera en Manresa promedió 25,3 puntos y 8,7 rebotes por partido.

Selección Nacional

Con la selección nacional Frazer también tuvo grandes pasajes formando parte de la época dorada del baloncesto panameño en la década de los 80.

Además de ganar competencias de juegos regionales como Centroamericanos y del Caribe y Centrobasket, contribuyó a la clasificación a dos mundiales, el de Colombia en 1982 y el de España, en 1986.

En los dos mundiales tuvo una destacada actuación.

En el Mundial de 1982 promedió 24,4 puntos por partido, siendo el máximo anotador del torneo.

En la cita mundialista de 1986 volvió a ser el máximo anotador de su equipo, y uno de los mejores del campeonato, con 19,8 puntos por partido.

La única tarea que quedó pendiente a esta generación dorada de jugadores de la que formó parte Frazer fue la clasificación a unos juegos olímpicos.