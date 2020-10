‘No me importa el descanso’

La estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, regresó a su suite de hotel después del cuarto juego de las Finales de la NBA el miércoles por la mañana. A las 6:30 a.m., ya estaba tuitiando imágenes para anunciar a sus 47.6 millones de seguidores que estaba completamente despierto.

“Realmente no lo hago. No me importa dormir. No me importa descansar durante todo el juego. ... no me importa descansar porque puedo descansar en una semana, como máximo”, dijo James.

La Final de la NBA tendrá una pausa de dos días y se reanudará mañana viernes con el quinto juego de la serie con ventaja de 3-1 de los Lakers.