"No sé qué me espera tras mi retiro"

El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, reconoció que no sabe lo que le espera cuando deje el fútbol y dijo que no se siente "listo para eso" porque todavía tiene "miedo".

"No sé qué me espera tras mi retirada, no estoy listo para ese capítulo de mi vida, todavía tengo miedo", reconoció Ibrahimovic en un programa de la televisión italiana Rai en el que promovió su nueva biografía, "Adrenalina".

"Pero es mejor, me empuja a dar aún más. Seguro que cuando me retire no trabajaré como comentarista", agregó el sueco.