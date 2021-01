‘No sé si Hazard está para 90 minutos’

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró dudas sobre la condición física del belga Eden Hazard para ser titular ante Osasuna en Pamplona, tras mes y medio sin comenzar un partido en el once.

"Está con nosotros entrenando con regularidad, no sé si está para 90 minutos o para cuanto tiempo, eso se ve en el campo", confesó Zidane dejando dudas sobre la evolución física de su jugador.

"Lo veremos mañana (por hoy) cuantos minutos juega y en los próximos partidos. Vamos poco a poco", añadió sobre Hazard, quien desde que se recuperó de su última lesión apenas ha jugado 29 minutos en dos partidos entrando desde el banquillo.

La situación de Sergio Ramos y Lucas Vázquez, quienes no han aceptado las propuestas de renovación del club y desde el 1 de enero pueden llegar a un acuerdo con cualquier equipo, volvió a ser tratada por Zidane con el deseo de que se solucione sus situaciones con rapidez y sin afectar al rendimiento deportivo.

"Hemos hablado pero al final lo importante es que se arregle. Lo que quiero para mis jugadores es que se arregle cuanto antes, que ellos estén preparados para jugar y entrenar, para hacer las cosas bien, eso es lo más importante", destacó.

El técnico madridista fue claro al reconocer que no desea verlos con otra camiseta que no sea la del Real Madrid. "No lo quiero pero en el fútbol no se sabe nunca. Lo que queremos para los jugadores es que se arregle. Sabéis lo que pienso y veremos lo que pasa, de momento Sergio y Lucas están aquí".