Nocaut a las Drogas de la AMB tendrá cartilla femenina

El Festival Nocaut a las Drogas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tendrá dos eventos previos destacando una cartilla exclusiva para las damas.

El programa de las féminas se dará el viernes 11 de marzo en el Majestic Casino de Multicentro y será encabezado por la campeona mundial minimosca de la AMB, la argentina Yesica Bopp y la primera retadora, la mexicana Jessica Nery Plata, informó Sergio González, quien está encargado de armar los programas por parte de la empresa promotora Laguna Premium Boxing.

González agregó que seis combates más de damas completarán la función.

En la última reunión de la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá (Comibox), se aprobaron dos combates de esta función.

Uno de estos será el de la panameña Nataly Delgado y la nicaragüense residente en Panamá Azucena Zúñiga, quienes pelearán a 6 asaltos y 115 libras.

Otro combate que ya tiene el aval de la Comibox de Panamá será el de la colombiana residente en Panamá, Mónica Henao y el de la excampeona mundial panameña Chantall Martínez a 8 rounds y 135 libras.

Se conoció también que el jueves 10 se tiene programado también una función de boxeo olímpico para dar inicio a las actividades.

KO a las Drogas

Para el evento Ko a las Drogas, del sábado 12 de marzo en la arena Roberto Durán, la Comibox de Panamá aprobó en su última reunión el combate entre Gilberto ‘El Cacique’ Pedroza y el estadounidense Anthony Olascuaga por el cetro Fedelatin mosca.

Igualmente fue aprobada la pelea entre los clasificados mundiales Johan González (Venezuela) vs Elvin Ganvarov (Azerbayan) a 10 rounds y 154 libras; Nehomar Cermeño (Venezuela) vs Otar Eranosyan (Georgia) a 10 rounds y 130 libras; y John Valencia (Panamá) vs John Lennon Gutierrez a 6 rounds y 138 libras.

Este evento es encabezado por el excampeón mundial panameño Anselmo ‘Chemito’ Moreno.

