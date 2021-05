"Nos hizo falta suerte", dice Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino, técnico del París Saint Germain, apuntó que les hizo falta suerte para poder tener oportunidades para eliminar al Manchester City en las semifinales de la Liga de Campeones.

Los parisinos cayeron por un global de 4-1 contra los ingleses y no podrán repetir la final conseguida el año pasado.

"Estamos muy decepcionados. El plan fue bueno, empezamos bien. Creo que el resultado fue decepcionante, porque en estos partidos necesitas algo de suerte. No la tuvimos ni hoy ni la semana pasada", dijo Pochettino en rueda de prensa.

"El equipo lo dio todo. Estoy orgulloso de ello. Lo dimos todo, pero no conseguimos lo que quisimos. El equipo nunca se rindió, pero el objetivo era estar en semifinales y no lo hemos conseguido. No tuvimos ese porcentaje de suerte que hace falta cuando el partido está igualado", añadió el argentino.