Oblak: "Nos han marcado dos goles muy fáciles que no pueden pasar"

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak reconoció tras la derrota contra el Liverpool en la cuarta jornada de la Liga de Campeones (2-0) que recibieron "dos goles muy fáciles" y eso "no puede pasar".

"Nos han marcado dos goles muy fáciles que no pueden pasar, y después de dos goles así es difícil remontar, y más con un jugador menos", señaló el portero esloveno a 'Movistar' en Anfield Road.

Pese a ello dijo que "no se puede reprochar nada a nadie" porque el equipo luchó "jugando con uno menos, 50 ó 60 minutos" por la expulsión de Felipe Monteiro en la primera mitad. "Hemos perdido 2-0 pero sigue todo abierto, dependemos de nosotros y hay que ganar los dos partidos que quedan", añadió.

Preguntado por los problemas defensivos del Atlético esta temporada, Oblak reiteró que los goles de Diogo Jota y Sadio Mané en la primera parte fueron "demasiado fáciles".

"Lo sabemos todo el equipo. No sé qué está pasando, hay ocasiones, no solo contra nosotros, contra cualquier equipo pueden pasar, tenemos que mejorar en este aspecto, cuando mejoremos atrás vamos a tener resultados mejores. Pero es difícil de explicar, es de todo el equipo, no de un jugador, todos tenemos que hacerlo mejor", analizó.