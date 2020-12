‘Oli Camarena’ inicia entrenamiento en El Salvador

El subcampeón mundial panameño, Jean Carlos Gonzalez "Oli Camarena", arrancó con buen pie la segunda etapa de su plan de entrenamiento, ahora en un campamento intensivo en el Puro Surf Camp en El Zonte, El Salvador; y una serie de eventos que le permitirán entrar nuevamente en ritmo de competencia.

Este fin de semana batalló en la final de la tercera prueba del Circuito Nacional de Surf Salvadoreño, disputada en la playa Mizata, El Salvador. “Solo necesitaba una ola más para retomar el primer lugar”, detalló Oli, después de haber marcado un excelente puntaje en su primera actuación; “pero esa ola no llegó, el mar salvadoreño me la negó y mi ola de respaldo no alcanzó para obtener la victoria", agregó tras obtener la segunda posición de la categoría Open del evento.