Deportes - 22/1/26 - 12:00 AM

Orelien y Calderón refuerzan al Sporting

El volante Ángel relien y el portero José Calderón son los nuevos refuerzos del Sporting San Miguelito para el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Orelien regresa al Sporting, ya que tuvo un paso previo por la institución rojinegra hace un par de años, por lo que vuelve a casa con mayor experiencia y recorrido internacional.

Por su parte, Calderón viene a sumar su experiencia, jerarquía y liderazgo bajo los tres palos.

