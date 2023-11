Panamá afronta el primer asalto por el cupo a la Copa América

Con las bajas del arquero Luis 'Manotas' Mejía y el lateral izquierdo Eric Davis la selección de Panamá enfrentará esta noche (10:00 p.m.) a Costa Rica en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Davis salió de la convocatoria a último minuto al no presentar mejoría en un tema físico, de acuerdo con la información disponible, mientras que Mejía fue descartado para la serie completa debido a una lesión muscular sufrida en su club, el Racing Club de Montevideo de la Primera División de Uruguay.

Este primer partido de los cuartos de final de la Liga de Naciones se jugará en el estadio Ricardo Saprissa y la vuelta será el 20 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El grupo comandado por Thomas Christiansen se entrenó a puerta cerrada por la mañana de ayer con todos los jugadores convocados y anoche hizo el reconocimiento del campo.

Christiansen explicó el martes que la misión de Panamá es "sacar un buen resultado", para afrontar con mayor tranquilidad el partido de vuelta, en el que esperan sellar el pase a la semifinal y, por tanto, lograr la clasificación a la Copa América 2024.

Gustavo Alfaro, confirmado como el nuevo entrenador de los ticos el pasado 2 de noviembre, dijo que se ha encontrado con un equipo motivado para pelear por el cupo a la Copa América.

“Con el poco trabajo que he tenido, me he encontrado una actitud muy linda, muchas ganas y mucha emoción en los jugadores. Si hay algo que no podemos negociar es que nosotros luchamos hasta el final. Estamos poniéndonos de acuerdo, adoptando actitudes y buscando ir hacia arriba”, dijo.

