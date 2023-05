Panamá ante Bahamas por el pase a semis del Fútbol Playa

Panamá buscará hoy su pase a las Semifinales del Campeonato Concacaf de Fútbol Playa y seguir su lucha por uno de los dos cupos al mundial de esta modalidad.

Hoy la selección nacional se enfrentará a su similar de Bahamas, sede del torneo, a partir de las 5 de la tarde (hora de Panamá).

Ayer el equipo panameño realizó su entrenamiento previo al crucial encuentro, en el que el ganador seguirá su carrera al mundial de la modalidad, mientras que el derrotado se despedirá de la competencia.

El conjunto nacional, dirigido por Jorge González, quedó ubicado en el segundo lugar del grupo C del torneo con un total de seis puntos (dos triunfos y una derrota).

Las victorias fueron ante Trinidad y Tobago 2-1 el pasado lunes y ante República Dominicana 8-1 el martes.

El miércoles perdió ante Estados Unidos 5-1 en partido en el que se disputaba el primer lugar del grupo.

Por su lado, Bahamas también quedó en el segundo puesto pero del grupo B con un total de cuatro puntos (uno ganado, uno perdido y un empate).

El equipo anfitrión empató 2-2 ante Guatemala; luego venció a Belice 6-2 y en su último compromiso perdió 5-4 ante México, que quedó como líder del grupo.

El ganador de la llave de cuartos de final entre Panamá y Bahamas se medirá mañana sábado ante el ganador entre México (primer lugar del grupo B) y Trinidad y Tobago, que clasificó como uno de los mejores terceros lugares de la fase de grupos.

Los otros encuentros de la fase de cuartos de final son El Salvador (primero del grupo A) vs Guatemala (mejor tercero) y Estados Unidos (primero del grupo C) vs Costa Rica (segundo del grupo A).

