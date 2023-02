Panamá cae ante Venezuela en inicio de la Serie del Caribe

El equipo de Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, debutó con derrota en la Serie del Caribe que se realiza en Venezuela, al caer con el anfitrión Venezuela (Leones del Caracas) la noche del jueves 5-2 en el estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada.

La novena de los Federales buscará el viernes a partir de las 12 mediodía (hora de Panamá) su primer triunfo del torneo cuando enfrente a Colombia (Vaqueros de Montería) en el estadio de la Rinconada.

A pesar del descontrol del pitcheo panameño, el partido ante Venezuela se mantuvo cerrado (3-2 a favor de los sudamericanos) hasta el octavo y noveno inning cuando los Leones fabricaron dos carreras más para el definitivo marcador de 5-2.

La ofensiva de los Federales no pudo fabricar un rally de carreras durante el partido para remontar la desventaja, conectando seis imparables pero aislados.

El mejor momento del ataque panameño fue en la parte baja de la segunda entrada cuando logró llenar las bases con un out y anotó dos carreras luego de que Enrique Valdez impulsara a Erick Castillo con roleta por segunda y luego anotara Ariel Sandoval por error del torpedero Orlando Arcia en tiro a primera intentando el doble play.

Después de ese episodio, la ofensiva panameña no pudo producir más carreras a pesar de que durante todo el partido estuvieron al alcance a los Leones del Caracas.

Por Panamá abrió el exgrandes ligas Davis Romero, quien no tuvo un buen control durante los tres episodios que lanzó, permitiendo tres carreras, cuatro hits, dio cinco base por bolas y ponchó a dos. Al final cargó con la derrota. Fue relevado por Wilfredo Pereira, Severino González y Abdiel Saldaña.

El lanzador ganador por Venezuela fue el abridor David Ramos, quien trabajó cinco entradas completas, permitió dos carreras, tres hits, solo dio una base por bolas y ponchó a cuatro. Otros cuatro lanzadores trabajaron, incluyendo a Anthony Vizcaya, quien se anotó el juego salvado.

A la ofensiva por los ganadores el más efectivo fue el primer bate Alí Castillo con 3 hits en 5 turnos, además de una base por bolas, 2 impulsadas y 1 anotada, mientras por los derrotados Michael Wielansky y Erick Castillo dispararon cada uno, 2 sencillos en 4 oportunidades.

Otros resultados

Los equipos de México (Cañeros de los Mochis), Colombia (Vaqueros de Montería) y Cuba (Agricultores) iniciaron con pie derecho su participación en la Serie del Caribe de Béisbol, la cual arrancó ayer en Venezuela.

México superó a República Dominicana 5-4. Los aztecas estuvieron perdiendo durante casi todo el encuentro pero en el octavo inning remontaron la pizarra para llevarse el triunfo.

En otros resultados de la jornada, Colombia, actual campeón de la Serie del Caribe, venció a Puerto Rico (Indios de Mayagüez) 7-1, mientras que Cuba (Agricultores) derrotó 3-1 a Curazao.

