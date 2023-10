Panamá debe imponer su estilo

El jugador de la selección de fútbol mayor de Panamá, Édgar Yoel Bárcenas, manifestó, en el segundo día de trabajos del conjunto panameño, que el equipo tiene que concentrarse en hacer lo que el técnico pide e imponer su estilo de juego.

"Si jugamos bien y a nuestro estilo, tendremos muchas posibilidades de quedar primeros. Vamos a concentrarnos, mejorar respecto a la fecha FIFA pasada y poder ganar la mayor cantidad de puntos posibles. Todo lo que venga para nosotros es ganancia", expresó Bárcenas, en su atención a los medios de comunicación ayer, tras finalizar el entrenamiento.

Sobre su primer rival este 13 de octubre, la selección de Curazao, el centrocampista panameño reconoció que en su última visita a suelo curazoleño no les fue muy bien.

"El último partido ante Curazao fue difícil. No estuvimos finos con el gol. Esperemos que en esta ocasión sea diferente", subrayó el colonense.

El jugador, que milita en Mazatlán FC, de México y que se perdió las dos primeras fechas de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf por una lesión, señaló que "se siente bien" y contento de haberse recuperado.

"Me siento bien y me he recuperado bien (de la lesión). Tengo muchas ganas de representar al país y gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de estar en esta convocatoria", precisó.

